Вратарь «Зенита» Латышонок назвал Галицкого «величайшим человеком для России»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

– Хоть раз ты общался с Галицким?

– Лично нет. Только после игр он заходил и общался с командой.

– Но вертолёт хотя бы его видел?

– Да, на нём он регулярно прилетал.

– Для «Краснодара» он почти божество?

– Отношение к нему разное. Я считаю, что это просто величайший человек для России, — сказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.