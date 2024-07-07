В Турции высказались о выступлении сборной на чемпионате Европы

Ахмет Селим Кул, координатор спортивного вещания в Haberturk, поделился мнением о выступлении сборной Турции на Евро-2024.

«У сборной Турции очень молодое поколение, это вторая самая молодая команда на чемпионате Европы. После того как Турция пропустила первый гол от Нидерландов, команда не смогла собраться эмоционально и пропустила второй. Но большую часть матча мы играли очень хорошо, лучше соперника.

Четвертьфинал, конечно, нельзя назвать плохим результатом для сборной Турции. Надеюсь, дальше будет лучше. Наши игроки проделали огромную работу», — сказал Кул в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная Турции по футболу неожиданно дошла до четвертьфинальной стадии Евро-2024, где уступила Нидерландам (1:2).