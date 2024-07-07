Тренер «Зенита» Тимощук оценил уровень готовности команды к матчу Суперкубка России

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о готовности команды к матчу Суперкубка России с «Краснодаром» в ходе летних сборов.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

— Эти сборы довольно короткие. Насколько успела команда подготовиться за такой непродолжительный срок?

— Да, достаточно короткие сборы. Скажем так, непривычно даже для нас. Но, учитывая те физические показатели, которые мы получаем от футболистов, тестирование, игроки все приехали в достаточно хорошем состоянии. Видно, что многие из них готовились и к физической работе. Поэтому думаю, что к матчу на Суперкубок, может быть, будем не в супероптимальном состоянии, но к началу чемпионата, думаю, все будут уже полностью готовы, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем Кубка страны «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени.

Напомним, в это межсезонье «Зенит» принимает участие в международном товарищеском турнире «Летний кубок». Матчи турнира пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Летний кубок будет проходить со 2 по 14 июля. В нём, помимо «Зенита», участвуют аргентинский «Тальерес», «Сочи» и сербская «Црвена Звезда».