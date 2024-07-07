Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Попихались-потолкались». Медведев — о потасовке на матче «Зенита» и «Тальереса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об инциденте на матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом». Напомним, игра, в которой встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес», закончилась массовой потасовкой игроков. Арбитр Кирилл Левников удалил троих футболистов, в числе которых был защитник «Зенита» Нуралы Алип, и завершил игру на несколько минут раньше.

«В действиях игроков «Тальереса» не вижу ничего криминального. Попихались-потолкались, такое бывает», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.