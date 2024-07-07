ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Попихались-потолкались». Медведев — о потасовке на матче «Зенита» и «Тальереса»

«Попихались-потолкались». Медведев — о потасовке на матче «Зенита» и «Тальереса»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об инциденте на матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом». Напомним, игра, в которой встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес», закончилась массовой потасовкой игроков. Арбитр Кирилл Левников удалил троих футболистов, в числе которых был защитник «Зенита» Нуралы Алип, и завершил игру на несколько минут раньше.

Winline Летний Кубок РПЛ
05 июля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Мантуан – 65'    
Удаления: Алип – 90+3' / – 60', – 90+3'

«В действиях игроков «Тальереса» не вижу ничего криминального. Попихались-потолкались, такое бывает», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

На 65-й минуте нападающий «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти. Полузащитник «Тальереса» Рубен Ботта был удалён после того, как выразил недовольство решением арбитра Кирилла Левникова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android