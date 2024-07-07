«Оренбург» обыграл в контрольном матче азербайджанский «Сумгаит»

«Оренбург» на летних подготовительных сборах провёл контрольный матч с азербайджанским клубом «Сумгаит». Встреча проходила в городе Кызылджахамам (Турция) и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

Победу оренбуржцам принесли голы аргентинских легионеров Матиаса Переса и Брайана Мансильи.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре. «Сумгаит» с 57 очками занял четвёртоё место в итоговой турнирной таблице прошедшего розыгрыша чемпионата Азербайджана.