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«Оренбург» обыграл в контрольном матче азербайджанский «Сумгаит»

«Оренбург» обыграл в контрольном матче азербайджанский «Сумгаит»
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«Оренбург» на летних подготовительных сборах провёл контрольный матч с азербайджанским клубом «Сумгаит». Встреча проходила в городе Кызылджахамам (Турция) и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 1
Сумгаит
Сумгаит, Азербайджан
0:1     1:1 Перес – 85'     2:1 Мансилья – 88'    

Победу оренбуржцам принесли голы аргентинских легионеров Матиаса Переса и Брайана Мансильи.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре. «Сумгаит» с 57 очками занял четвёртоё место в итоговой турнирной таблице прошедшего розыгрыша чемпионата Азербайджана.

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