Эрдоган — о дисквалификации Демирала на Евро-2024: это наказание Турции как нации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дисквалификации игрока турецкой сборной Мериха Демирала наказанием всей турецкой нации.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения всё те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически это наказание Турции как нации. И лучшей наградой за это была бы победа в матче с Нидерландами. К сожалению, этого не произошло. Но впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028 года. Подготовившись к ним наилучшим образом, мы надеемся, что у нас будет шанс отомстить», — приводит слова Эрдогана Anadolu.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов. Его дисквалифицировали на два матча. В четвертьфинале Евро-2024 Турция уступила Нидерландам (1:2).