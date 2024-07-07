Тренер сборной Уругвая Бьелса выступил с критикой современного футбола

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что современный футбол находится в упадке, в том числе из-за наличия видеоповторов и заинтересованности бизнеса только в росте количества просмотров.

«Я уверен, что футбол находится в процессе упадка, то есть всё больше и больше людей смотрят футбол, но он становится всё менее и менее привлекательным, потому что то, что сделало эту игру первой в мире, не является приоритетом. Затем этот процесс закончится.

Для меня видеоповторы наносят большой вред футболу. У этого вида спорта есть особенность: когда он становится полностью предсказуемым, он теряет свою привлекательность.

С течением времени футболистов, заслуживающих внимания, будет меньше, а игра будет становиться всё менее и менее приятной, это искусственное увеличение количества зрителей, которое сейчас происходит, будет прекращено», — приводит слова Бьелсы Footmercato.