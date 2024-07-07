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Манфред Угальде прибыл в расположение «Спартака» после Копы-2024

Манфред Угальде прибыл в расположение «Спартака» после Копы-2024
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Нападающий Манфред Угальде прибыл в расположение московского «Спартака» на летних подготовительных сборах, сообщает пресс-служба красно-белых в официальном телеграм-канале клуба. Угальде был в составе сборной Коста-Рики на Кубке Америки — 2024, где отыграл два матча. Костариканцы выбыли с турнира на стадии группового этапа.

21-летний Манфред Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке команды нападающий провёл 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, московский «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

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