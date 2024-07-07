Тони Кроос пожаловался на мигрантов в Германии

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об изменениях в стране, вызванных мигрантами.

«Среди мигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Если не выделять их среди общей массы, то будет тяжело. Немецкое общество становится более разобщённым на почве этой проблемы», — сказал Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.

Отметим, что с 14 июня по 14 июля в Германии проходит Евро-2024.

Напомним, матч четвертьфинальной стадии ЧЕ-2024 Испания — Германия (2:1) стал последним в карьере Крооса. Он провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Полузащитник является чемпионом мира 2014 года.