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Павел Погребняк назвал фаворита в борьбе за звание чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ

Павел Погребняк назвал фаворита в борьбе за звание чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025.

«В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате «Зенит» будет фаворитом. В год столетия клуб доведёт сезон до логического завершения, то есть чемпионства», — приводит слова Погребняка Metaratings.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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