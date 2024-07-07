ЦСКА — «Партизан»: Мусаев открыл счёт на третьей минуте матча Братского кубка

В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и сербский «Партизан». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева.

В Братском кубке также примут участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее в России возглавлявший «Локомотив».