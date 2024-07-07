Стало известно, когда новый тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта присоединится к команде

Новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта со своим штабом присоединится к команде завтра, 8 июля. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Специалист и его помощники пройдут медицинское обследование накануне начала летних сборов команды, которые стартуют 10 июля.

Напомним, 12 июня «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

Тьяго Мотта завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.