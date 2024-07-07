Фото: перформанс фанатов ЦСКА на матче Братского кубка с «Партизаном»

В начале матча Братского кубка с «Партизаном» болельщики ЦСКА представили перформанс, объединяющий оба клуба. Встреча проходит в эти минуты, ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.

Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На третьей минуте счёт открыл нападающий армейцев Тамерлан Мусаев.

Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». В среду, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.). ЦСКА ранее разгромил ОФК со счётом 4:0.