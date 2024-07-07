Фото: перформанс фанатов ЦСКА на матче Братского кубка с «Партизаном»
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В начале матча Братского кубка с «Партизаном» болельщики ЦСКА представили перформанс, объединяющий оба клуба. Встреча проходит в эти минуты, ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3' 2:0 Келлвен – 51'
Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. На третьей минуте счёт открыл нападающий армейцев Тамерлан Мусаев.
Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». В среду, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.). ЦСКА ранее разгромил ОФК со счётом 4:0.
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