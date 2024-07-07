«Пари НН» согласовал трансфер хавбека греческого «Крита» Дана Глазера — источник

Опорный полузащитник греческого клуба «Крит» Дан Глазер продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает ONE.co.il.

По данным источника, в ближайшие 24 часа трансфер будет закрыт. Стороны договорились о переходе Глазера за сумму примерно в € 80-90 тыс.

27-летний Дан Глазер в минувшем сезоне провёл в составе греческого «Крита» 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице. Команда оказалась в стыках, где встретилась с тульским «Арсеналом» за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб сумел сохранить прописку в РПЛ по итогам переходных матчей.