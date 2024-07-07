Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл оценил игру сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией, который завершился со счётом 1:1, 5:3 пен.

«С тех пор как Гарет занял место главного тренера, мне всегда нравилась игра нашей сборной с тремя центральными защитниками. В этом матче у нас был баланс, команде это подходит — больше подвижности, более расслабленный характер в игре, особенно в первом тайме.

Во втором тайме мы вернулись к сохранению мяча, но в первом мы сыграли более-менее прилично. Дополнительное время было очень осторожным, игроки, вероятно, очень устали. Мы не брали игру в свои руки, в ней не было темпа», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.