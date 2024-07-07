«Спартак» минимально обыграл «Уфу» в закрытом товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, «Спартак» провёл товарищеский матч с «Уфой» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча прошла на базе столичного клуба и началась в 18.30 мск. Игра была закрытой. Она завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Мелёшин – 15'
На 15-й минуте красно-белые усилиями Павла Мелёшина открыли счёт в игре, выйдя вперёд. Футболисты «Уфы» не смогли распечатать ворота соперника.
В сезоне-2023/2024 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Он присоединился к столичному клубу в летнее межсезонье.
Напомним, «Уфа» проведёт предстоящий сезон в Мелбет Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.
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