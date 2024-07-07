Тренер легенд Беларуси Малофеев: уверен, что все болельщики с игры ушли довольными

Главный тренер команды легенд Беларуси Эдуард Малофеев высказался о ретроматче с легендами России, приуроченном ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

«На обычных матчах чемпионата Беларуси не было таких эмоций, как на игре легенд России и Беларуси. Матч легенд получился хорошим, и сборная Беларуси выглядела отлично, но в 11-метровых ничего не сделаешь. Это не какая-то беда, ведь в следующий раз мы выиграем.

Помню, когда тренировал сборную Беларуси, мы обыграли Россию по серии пенальти и заняли первое место, забрав приличный призовой фонд. А сейчас самое главное, что состоялась такая игра. Прекрасно организовали матч, ведь я уверен, что весь народ с игры ушёл довольный, но с привкусом горечи», — сказал Малофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ретроматч между командами легенд Беларуси и России состоялся сегодня, 7 июля. Игра прошла на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4. Организаторами матча были Российский футбольный союз (РФС) и Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ).