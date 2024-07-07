«Рубин» победил «Енисей» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч между казанским «Рубином» и красноярским «Енисеем». Встреча проходила на стадионе «УТБ Рубин» (Казань). Матч завершился победой «Рубина» со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Юкич – 36' 2:0 Юкич – 57' 3:0 Безруков – 80' 3:1 Молтенинов – 90'
На 36-й минуте счёт открыл полузащитник Александар Юкич, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте Юкич оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Руслан Безруков забил третий мяч «Рубина». На 90-й минуте отличился нападающий «Енисея» Илья Молтенинов.
Отметим, что в предыдущих товарищеских матчах казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) и одолел «КАМАЗ» (2:1).
Красноярский «Енисей» в конце июня разгромил «Пари Нижний Новгород» (4:0), а в начале июля крупно победил пензенский «Зенит» (3:0).
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