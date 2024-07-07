Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в товарищеской игре с «Уфой»

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе дебютировал в составе красно-белых в товарищеском матче с «Уфой» (1:0), который 7 июля прошёл на базе столичного клуба. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.