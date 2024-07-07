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Назван лучший футболист ретроматча легенд России и Беларуси

Назван лучший футболист ретроматча легенд России и Беларуси
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Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко признан лучшим игроком прошедшего ретроматча с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сегодня, 7 июля, состоялся матч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4. Онопко вышел на игру в стартовом составе, но был заменён из-за травмы колена.

Напомним, в настоящий момент Виктор Онопко входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

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