«Хотел почувствовать себя Роналду». Аршавин — о незабитом пенальти в матче легенд

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о незабитом пенальти в ретроматче с легендами Беларуси.

«Хотел почувствовать себя Криштиану Роналду, только я не заплакал», – приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Сегодня, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4. При этом Андрей Аршавин не смог реализовать свой удар с 11-метровой отметки.

Ранее Аршавин раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который заплакал после того, как не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией.