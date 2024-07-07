Луис Суарес жёстко ответил игроку сборной Бразилии на его слова об Уругвае

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ответил бразильскому полузащитнику Андреасу Перейре после очного матча между этими командами в игре 1/4 финала Кубка Америки — 2024 (0:0, 4:2 пен.) на его слова о сопернике. Напомним, до матча Перейра сказал: «Сборная Уругвая очень хороша, но, если разобраться поимённо, у нас есть команда, о которой они могут только мечтать».

«У нас лучшие полузащитники в мире, игроки топ-уровня.

Чтобы говорить об Уругвае, нужно проявлять немного больше уважения, знать историю Уругвая. Прежде чем я скажу, какие игроки хотят попасть в сборную Бразилии, я должен сказать, что человек, который сказал так про Уругвай, в своём клубе [«Фламенго»] выходит на замену вместо уругвайца де Арраскаеты, который является лучшим игроком бразильской лиги», — приводит слова Суареса Metro.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.