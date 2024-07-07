Зоран Тошич ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о своём будущем. С января 2023 года игрок выступал за греческую «Ламию», контракт с которой истёк этим летом.

«У меня закончился контракт с моей последней командой, поэтому я пока индивидуально работаю, посмотрим, где дальше окажусь.

Существует ли шанс проявить себя в матче Братского кубка настолько, чтобы вернуться в ЦСКА? Если сегодня дадут полчаса сыграть, то тогда вернусь (смеётся), — сказал Тошич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.

Тошич играет в составе армейцев в матче Братского кубка с сербским «Партизаном». Встреча продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.