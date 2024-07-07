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Голкипер ЦСКА Тороп впервые вышел на поле после тяжёлой травмы

Голкипер ЦСКА Тороп впервые вышел на поле после тяжёлой травмы
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на 58-й минуте матча Братского кубка с сербским «Партизаном» сменил на поле голкипера армейцев Игоря Акинфеева и, таким образом, впервые появился на поле после травмы головы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.) 15 мая.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2-й тайм
2 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3'     2:0 Келлвен – 51'    

ЦСКА и «Партизан» играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

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