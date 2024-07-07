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«Пари НН» обыграл «Нови Пазар» в товарищеском матче благодаря голу Магкеева

«Пари НН» обыграл «Нови Пазар» в товарищеском матче благодаря голу Магкеева
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и сербский «Нови Пазар». Игра проходила в Сербии. «Пари НН» одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 0
Нови Пазар
Нови-Пазар, Сербия
1:0 Магкеев – 24'    

Единственный гол в матче на счету новичка нижегородского клуба — бывшего защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Мяч был забит на 24-й минуте.

Свой предыдущий товарищеский матч «Пари Нижний Новгород» провёл с черногорским «Арсеналом». Команды играли 4 июля. «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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