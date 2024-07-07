Рахимов рассказал, как в «Рубине» встретили Даку после его скандирований на Евро-2024

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как в команде отнеслись к вернувшемуся в расположение клуба нападающему Мирлинду Даку после его скандирований на Евро-2024 в составе сборной Албании.

«С ним всё нормально. Ребята его встретили, поговорили. Мы видим, что такие ситуации случаются – у Демирала из Турции, например. Сейчас футбол замешан на политике. Задача игроков – отделять футбол от политики», — приводит слова Рахимова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в матче сборных Хорватии и Албании на Евро-2024 Даку вышел на замену во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры футболист «Рубина», подойдя к трибуне албанских болельщиков, начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока.

Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.