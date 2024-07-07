«Бавария» объявила о подписании Майкла Олисе

22-летний крайний нападающий Майкл Олисе перешёл из английского «Кристал Пэлас» в немецкую «Баварию». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской команды.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» выплатит «Кристал Пэлас» € 53 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5,9 млн в виде бонусов за переход Олисе.

Напомним, в минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Кристал Пэлас» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.