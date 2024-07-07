«Ливерпуль» объявил об уходе своего вратаря

Английский «Ливерпуль» в социальных сетях объявил об уходе голкипера Адриана.

«Адриан покидает «Ливерпуль». За пять лет пребывания на «Энфилде» он внёс ценный вклад в успехи клуба.

Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает «красных» с наилучшими пожеланиями от всего клуба.

Спасибо тебе за всё», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Адриан в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча за клуб. Всего за «красных» Андриан провёл 26 игр, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставлял свои ворота «сухими». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место, набрав 82 очка за 38 матчей. Турнир выиграл «Манчестер Сити».