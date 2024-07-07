На матче ЦСКА — «Партизан» зафиксирована рекордная посещаемость «ВЭБ Арены»

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Матч Братского кубка ЦСКА – «Партизан», который проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», посетили 24 935 зрителей. Это рекордная посещаемость для арены армейцев с момента введения Fan ID в сезоне-2022/2023 чемпионата России.

Встреча между ЦСКА и «Партизаном» продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В Братском кубке также принимали участие московское «Динамо» и белградский ОФК. ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее в России возглавлявший «Локомотив».