ЦСКА — «Партизан»: Тошич забил третий гол армейцев спустя две минуты после выхода на поле

В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются московский ЦСКА и сербский «Партизан». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева. На 51-й минуте защитник ЦСКА Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 89-й минуте нападающий Зоран Тошич спустя две минуты после выхода на поле довёл счёт до разгромного — 3:0.

В Братском кубке также принимали участие московское «Динамо» и белградский ОФК. ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

В межсезонье армейцев покинул Владимир Федотов, новым главным тренером красно-синих стал Марко Николич, ранее в России возглавлявший «Локомотив».