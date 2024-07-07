Майкл Олисе прокомментировал свой трансфер в «Баварию»

Крайний нападающий сборной Франции Майкл Олисе высказался о своём переходе из «Кристал Пэлас» в «Баварию».

«Переговоры с «Баварией» прошли очень позитивно, и я безумно рад, что теперь играю за такой большой клуб. Это большой вызов, и это именно то, что я искал. Я хочу проявить себя на этом уровне и внесу свой вклад в то, чтобы наша команда выиграла как можно больше титулов в ближайшие годы», – приводит слова Олисе Bayern & Germany.

7 июля «Бавария» объявила о подписании Майкла Олисе. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Напомним, в минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.