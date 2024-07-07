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ЦСКА разгромил «Партизан» в матче Братского кубка

ЦСКА разгромил «Партизан» в матче Братского кубка
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Сегодня, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч начался в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3'     2:0 Келлвен – 51'     3:0 Тошич – 89'    

Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева. На 51-й минуте защитник ЦСКА Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 89-й минуте нападающий Зоран Тошич спустя две минуты после выхода на поле довёл счёт до разгромного — 3:0.

Таким образом, ЦСКА с двумя победами в двух матчах стал победителем турнира. В Братском кубке также принимали участие московское «Динамо» и белградский ОФК. ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».

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