В «Баварии» прокомментировали переход Олисе

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал переход в немецкий клуб крайнего нападающего сборной Франции Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Ранее о переходе было объявлено официально.

«Майкл Олисе — игрок, способный делать разницу, и он привлёк большой интерес своим стилем игры. Мы хотим, чтобы наша команда получила новый импульс, новую энергию, новые идеи – за это отвечают такие игроки, как Олисе.

Во время переговоров он быстро дал понять, что действительно хочет присоединиться к «Баварии». Мы с нетерпением ждём его дебюта. Он обогатит нашу игру», — приводит слова Эберля пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Олисе принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.