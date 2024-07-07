Тренер «Уфы» Харлачёв — о поражении от «Спартака»: соперник преподал нам хороший урок

Главный тренер ФК «Уфа» Евгений Харлачёв подвёл итоги контрольного матча со «Спартаком». Встреча состоялась 7 июля в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Провели заключительный контрольный матч на сборе, можно сказать, в Москву мы ехали только из-за спаррингов. Сегодня играли с очень серьёзным соперником, который преподал нам хороший урок, получили много полезной информации. Я считаю, что наши футболисты обучаемые, они должны проанализировать сегодняшнюю игру. Хочется нам пожелать скорее перейти из той лиги, в который мы были ещё по итогам прошлого сезона, на ступеньку выше.

В сегодняшнем матче была приличная командная скорость, быстрота принятия решений в исполнении соперника, вся эта интенсивность заставляла наших футболистов так же быстрее принимать решения, быстрее перемещаться, быстрее работать с мячом.

Этот спарринг должен помочь нам переключить скорости. Были у нас неплохие моменты, матч мог завершиться и 0:0, и 1:1, и 2:2. Пропустили гол после стандартного положения, невнимательно сыграли в данном эпизоде. В целом я доволен содержанием игры, возвращаемся в Уфу, будем готовиться дома к началу сезона», – приводит слова специалиста пресс-служба клуба в социальных сетях.