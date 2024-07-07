«Чувство безопасности здесь пропало». Кроос сделал неожиданное заявление о Германии

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о безопасности на своей родине.

«Я по-прежнему считаю Германию великой страной. Нам очень нравится там находиться, но это уже не та Германия, какой она была, может быть, 10 лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось. Если кто-то спросит меня, где бы я отпустил свою дочь в 23:00 — в Испании или крупном немецком городе, — я бы, скорее, сказал, что в Испании», — приводит слова Крооса Bild.

Отметим, что в эти дни в Германии проходит чемпионат Европы по футболу. Турнир закончится 14 июля.

Напомним, матч четвертьфинальной стадии Евро-2024 Испания — Германия (2:1) стал последним в карьере Крооса. Он провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Полузащитник является чемпионом мира 2014 года.