Мерино, забив в матче Испания — Германия, повторил празднование своего отца

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, забив победный гол в дополнительное время в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, который завершился со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), повторил празднование своего отца. Об этом сообщает Relevo.

После забитого гола Мерино подбежал к угловому флагу, сжал одну руку в кулак и сделал два круга вокруг флага. Тем самым Мерино повторил празднование своего отца Анхеля Мерино. Примечательно, что Мерино забил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, в то время как его отец 33 года назад также отличился на этом стадионе, играя против «Штутгарта».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.