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Мерино, забив в матче Испания — Германия, повторил празднование своего отца

Мерино, забив в матче Испания — Германия, повторил празднование своего отца
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Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, забив победный гол в дополнительное время в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Германией, который завершился со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), повторил празднование своего отца. Об этом сообщает Relevo.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

После забитого гола Мерино подбежал к угловому флагу, сжал одну руку в кулак и сделал два круга вокруг флага. Тем самым Мерино повторил празднование своего отца Анхеля Мерино. Примечательно, что Мерино забил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, в то время как его отец 33 года назад также отличился на этом стадионе, играя против «Штутгарта».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
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