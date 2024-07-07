«Где я, там трофеи!» Данил Круговой — о победе ЦСКА в Братском кубке

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу московской команды в международном товарищеском турнире «Братский кубок».

«Где Круг, там трофеи!» — сказал Круговой в видео, опубликованном в телеграм-канале армейцев.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

Сегодня, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0. Армейцы одержали две победы в двух матчах и разделили трофей с «Динамо».

Напомним, о переходе Данила Кругового в ЦСКА из «Зенита» стало известно зимой. Защитник является воспитанником академии сине-бело-голубых. На счету Кругового два гола и 11 результативных передач в 105 матчах за «Зенит».