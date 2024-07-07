Мусиала — об Олисе: мы играли вместе с ним в «Челси», рад, что он переходит в «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал переход крайнего нападающего Майкла Олисе из английского «Кристал Пэлас» в мюнхенский клуб. Сегодня, 7 июля, «Бавария» объявила о трансфере форварда.

«Мы играли вместе с Олисе в молодёжных командах «Челси», это было хорошее время. У него огромный талант при превосходных навыках. На его счету много голов за «Кристал Пэлас». Рад, что он переходит в «Баварию», — приводит слова Мусиалы Abendzeitung München.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Олисе принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Кристал Пэлас» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.