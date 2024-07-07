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Ненахов высказал мнение, потянет ли Глушенков уровень «Зенита»

Ненахов высказал мнение, потянет ли Глушенков уровень «Зенита»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о том, потянет ли его бывший партнёр по команде Максим Глушенков уровень «Зенита».

— Глушенков перебрался в «Зенит». Он потянет уровень этой команды?
— Конечно, потянет. Он уже дорос, – приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

Этим летом Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,3 млн.

С 2023 года Максим Глушенков выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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