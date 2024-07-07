Келлвен высказался о готовности ЦСКА к сезону

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о готовности армейцев к сезону.

«Мы готовы. С каждой игрой мы будем прибавлять, взаимодействия и физическое состояние будут улучшаться. Но мы и сейчас уже готовы к сезону», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимира Четверика.

7 июля состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0. Армейцы одержали две победы в двух матчах и разделили трофей с «Динамо».

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».