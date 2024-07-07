Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в Братском кубке

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Братского кубка с сербским «Партизаном», завершившегося со счётом 3:0, подвёл итоги турнира.

«Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного. Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам турнира победу в нём одержали московские «Динамо» и ЦСКА. Помимо «Партизана», в нём также принимал участие белградский ОФК.