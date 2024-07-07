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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в Братском кубке

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в Братском кубке
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча Братского кубка с сербским «Партизаном», завершившегося со счётом 3:0, подвёл итоги турнира.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3'     2:0 Келлвен – 51'     3:0 Тошич – 89'    

«Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного. Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам турнира победу в нём одержали московские «Динамо» и ЦСКА. Помимо «Партизана», в нём также принимал участие белградский ОФК.

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