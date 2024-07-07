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В ЦСКА сообщили, когда полузащитник Мендес прибудет в расположение клуба

В ЦСКА сообщили, когда полузащитник Мендес прибудет в расположение клуба
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич рассказал, когда клуб ожидает прибытия на летние сборы чилийского полузащитника Виктора Мендеса, который не присоединился к команде из-за судебного процесса в Чили.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3'     2:0 Келлвен – 51'     3:0 Тошич – 89'    

«Мендес приедет завтра», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

24-летний Мендес выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

Сегодня, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0. Таким образом, ЦСКА одержал две победы в двух матчах и разделил трофей с московским «Динамо».

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