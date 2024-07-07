Марко Николич: уровень РПЛ выше чемпионата Сербии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после проведения Братского кубка сравнил уровень сербских и российских команд.

— Можно ли говорить, что российские команды сильнее сербских?

— По бюджету это сто процентов. Но по товарищеским играм сравнивать нельзя, а официальных сейчас нет. Но чемпионат России на уровень выше сербского», — передает слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Братском кубке принимали участие четыре команды: «Динамо», ЦСКА, «Партизан», белградский ОФК. По итогам турнира победу в нём одержали московские «Динамо» и ЦСКА.

Сегодня, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились ЦСКА и «Партизан». Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.