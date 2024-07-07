Марко Николич рассказал, когда Давила прибудет в расположение ЦСКА

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич высказался о ситуации с нападающим Виктором Давилой, который не прибыл на летние сборы армейцев.

«Я разрешил Давиле отдохнуть две недели, потому что сразу после чемпионата он поехал на сборы, отыграл почти три полных матча на Кубке Америки. 13-го числа у нас игра с «Ахматом», сразу после неё Виктор приедет в расположение», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Давила сообщил своему окружению, что он некомфортно чувствует себя в России и хочет вернуться в мексиканскую лигу.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.