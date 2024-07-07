Зделар: Красич и Тошич 100% усилили бы ЦСКА

Футболист ПФК ЦСКА Саша Зделар высказался о возможном возвращении Зорана Тошича и Милоша Красича в стан армейцев.

«Красич и Тошич 100% усилили бы ЦСКА в РПЛ», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, с 3 по 7 июля 2024 года в Москве проходил летний международный турнир «Братский кубок», в котором приняли участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК из Белграда. Организатором турнира выступило «Динамо». Игры Братского кубка проходили на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене». По итогам турнира армейцы одержали две победы в двух матчах и разделили трофей с «Динамо». Зоран Тошич и Милош Красич, бывшие игроки ЦСКА, также успели сыграть за красно-синих в данном соревновании.