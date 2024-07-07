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«Наверное, я достоин большего». Баринов — о предложении от французского «Метца»

«Наверное, я достоин большего». Баринов — о предложении от французского «Метца»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что в летнее трансферное окно отказался от перехода во французский «Метц».

— Ты всегда открыто рассказываешь про свои трансферные переговоры. Давай не будем нарушать традицию.
— Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего, — приводит слова Баринова Sport24.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Всего за клуб он провёл 215 матчей на взрослом уровне, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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