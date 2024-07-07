Дзагоев — о Евро-2024: мне не особо интересно

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что не особенно следит за чемпионатом Европы в Германии, который кажется ему неинтересным.

«Если честно, не особо слежу, не очень интересный чемпионат Европы. Не знаю почему. Не особо интересно», — приводит слова Дзагоева «РИА Новости».

В 1/2 финала Евро-2024 выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.