Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о провале сборной Италии на чемпионате Европы в Германии. Он связал неудачу национальной команды с нехваткой в составе талантов.

«У провала не одна причина. Звёздных игроков меньше, чем раньше, — не хватает для них структур, методов и инвестиций. А иностранцев в лиге тем временем стало больше, и, раз они играют, значит, они лучше местных. В общем говоря, вся система, в том числе национальная сборная, стала платить по счетам.

Сборная Англии, несмотря на то что игроки со всего мира тянутся в АПЛ, полна талантов на всех амплуа. У них сразу три правых защитника, которые вполне являются игроками стартового состава: Уокер, Александер-Арнольд и Триппьер», — приводит слова Де Дзерби Zeta Luiss.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.