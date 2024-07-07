Дмитрий Сычёв назвал клуб, у которого больше шансов навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв считает, что «Краснодар» ближе, чем остальные клубы РПЛ, к тому, чтобы прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России.

— Вы видите в России силу, которая сможет подвинуть «Зенит»? Они берут лучших из других команд.

— Посмотрим. Думаю, вряд ли кто-то из других команд будет довольствоваться вторым, третьим, четвёртым, пятым местом. Все захотят обыграть «Зенит». На данный момент ближе всего «Краснодар», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.