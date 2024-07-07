Корнеев: кто рискнёт взять Дзюбу на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые минусы?

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев порассуждал о карьерных перспективах 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнёт взять его на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые плюсы и минусы? Это большой вопрос», – приводит слова Корнеева Metaratings.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.